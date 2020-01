San Giorgio ha una nuova farmacia: più servizi per i cittadini

SAN GIORGIO BIGARELLO – È operativa da oggi la nuova farmacia comunale di S. Giorgio Bigarello.

Ieri, nel frattempo, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della struttura realizzata nella nuova piazza Madre Teresa di Calcutta alla quale hanno presenziato molti abitanti di Mottella e della altre frazioni collegate al comune.

Da sempre la farmacia è uno dei principali punti riferimento per l’intera comunità ed il fatto che nel momento in cui si toglievano i veli alla nuova struttura la piazza e la farmacia stessa fossero gremite di persone ha fatto comprendere a coloro che hanno lavorato al progetto di aver realizzato un opera assai importante.

Abbandonata la vecchia struttura posta sulla provinciale Legnaghese perché divenuta inadeguata alle esigenze della comunità ora con lo stabile creato in un area ben attrezzata e con un ampio parcheggio sarà possibile offrire all’utenza più servizi.

Visibilmente soddisfatti ed anche orgogliosi per l’obiettivo raggiunto, quindi, si sono rivelati da un lato il sindaco di S. Giorgio Bigarello, Beniamino Morselli , e dall’altro l’amministratore unico della società che gestisce la farmacia comunale, Simona Marini artefici del progetto.

Il primo cittadino e il massimo dirigente, affiancati entrambe dai propri collaboratori, dall’architetto progettista, Alessio Artoni e dai responsabili la società che ha di fatto realizzato l’opera, la Sicla con il suo presidente Claudio Lipreri prima del taglio del nastro tricolore hanno voluto evidenziare il valore sociale e umano che farà da sfondo al servizio che quotidianamente verrà offerto a tutti i cittadini.

Tra i presenti all’appuntamento vi erano anche vari rappresentanti di istituzioni locali e tra loro il presidente del Parco del Mincio, Maurizio Pellizzer .

Nel suo intervento introduttivo Benimino Morselli ha ricordato come lavorando al progetto, vista la necessità di individuare una nuova sede, si è voluto ampliare il panorama dei servizi erogati e da qui ne è uscito un complessi che ora saprà meglio rispondere alle necessità della persona.

Da parte sua Simona Marini ha sottolineato come la nuova farmacia diventerà pure sede di altri servizi sempre inerenti il settore della salute pubblica.

Alcuni di questi, vedi un poliambulatorio, un punto prelievi e altro ancora, dovrebbero divenire operativi nel corso della prossima primavera.

Prima del taglio del nastro tricolore il parroco di S. Giorgio Bigarello, don Gianni Nobis , ha impartito la benedizione alla struttura e ai presenti e nel suo pensiero ha sottolineando, prendendo spunto dal Vangelo che ricordava come la parola di Gesù guariva, che la farmacia è la testimonianza concreta di quanto sia importante prendersi cura dell’ammalato.

Si ricorda che la scelta di cambiare sede è stata dettata principalmente, oltre ovviamente come già detto dal volere ampliare i servizi offerti ai cittadini, dalla necessità di risolvere gli inconvenienti dovuti all’aumento di traffico sulla strada provinciale di accesso ai locali della farmacia ed ai conseguenti problemi di parcheggio nelle aree dedicate.

Paolo Biondo