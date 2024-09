Accademia Teatrale Campogalliani, al via la nuova stagione

Mantova Mille vite, dentro e fuori dal teatro: la scuola di recitazione, la stagione degli spettacoli, le prove, le proposte in luoghi sempre diversi. Questa è l’attività, da quasi ottant’anni, dell’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”, come ieri raccontato dalla sua presidente Francesca Campogalliani, che ha illustrato la stagione 2024/25 con la direttrice artistica Maria Grazia Bettini e con l’attrice e regista Roberta Vesentini al Teatrino d’Arco. Un impegno, quello della compagnia, che si declina su più livelli. Arrivando quest’anno all’apertura della biglietteria on line, già attiva per le prevendite. L’equilibrio tra classici di gran successo, rappresentazioni inedite in Italia e nuove performance è la caratteristica che Campogalliani porta sul palco. Attraverso la firma di più registi. In modo da offrire agli spettatori una narrazione formata da diversi linguaggi. A inaugurare il cartellone, dopo l’evento speciale che vede “Delitto a Palazzo Ducale” il 4 ottobre in San Sebastiano, sarà il lavoro dialettale ‘Na quaterna al lot”, con la regia di Roberta Vesentini, dall’11 ottobre al 3 novembre. La commedia scritta da Athos Setti nel 1936 venne rappresentata a Mantova al Teatro Sociale dalla Campogalliani nel 1965, tradotta nel locale dialetto da Luigi Zuzzaro. “Non è un abbaglio ma uno sbaglio”, per la regia di Marco Federici e di Italo Scaietta è il titolo che raduna due opere brillanti, in scena dall’8 novembre all’1 dicembre.

Dal 6 al 22 dicembre torna il “Canto di Natale” ispirato al racconto di Charles Dickens, con riduzione teatrale di Chiara Prezzavento e la regia di Maria Grazia Bettini. Il 30 e 31 dicembre le circostanze più o meno surreali di “Matrimonio: istruzioni per l’uso – parte seconda” , regia di Maria Grazia Bettini, Chiara Prezzavento e Mario Zolin. Dall’11 al 27 gennaio “La gabbia delle scimmie”, dramma che tratta in modo personale la tragedia della seconda guerra mondiale. E i rapporti tra le persone che derivano da una situazione estrema. Dal 31 gennaio al 9 febbraio sul palco del Teatrino d’Arco “Delitto a Palazzo Ducale” e un po’ di William Shakespeare, dal 14 febbraio al 2 marzo, con “Pene d’amor perdute”. La stagione si chiude con “La congiura degli innocenti”, di Jack Trevor Story, dal 15 marzo al 13 aprile.

Tanti anche gli eventi speciali, legati a particolari ricorrenze. Le proposte dell’Accademia Campogalliani sono sempre in divenire: si sta, ad esempio, pensando a uno spettacolo dedicato ad Anna Bianchi, attrice della compagnia di recente scomparsa, a supporto dell’Airc.

Prevendita biglietti per tutti gli spettacoli presso la biglietteria del Teatrino d’Arco nei giorni di apertura dal giovedì al sabato dalle 17.30 alle 19. Telefono: 0376 325363 – 375 7384473, oppure prevendita online su www.mailticket.it o direttamente dal sito www.teatro-campogalliani.it.