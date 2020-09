Nuova pavimentazione di ingresso alla materna: lavori quasi finiti

PEGOGNAGA – Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori di realizzazione di una nuova pavimentazione di ingresso alla scuola dell’infanzia di Pegognaga. Come spiega il sindaco Matteo Zilocchi, l’intervento dovrebbe concludersi entro la giornata di oggi. «La nuova pavimentazione – spiega il primo cittadino – arriva fino all’ingresso centrale ed entro domani (oggi per chi legge, ndr) l’intervento dovrebbe essere concluso. L’intervento fa parte delle opere di adeguamento alle norme anti-Covid che, tra l’altro, ci consente di realizzare un ulteriore percorso che garantisce il distanziamento. Il costo dell’opera è di poco superiore ai 12mila euro». E, sempre in merito alle scuole, sta proseguendo l’iter per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione delle due scuole elementari danneggiate dal terremoto del 2012. Al maxi bando, del valore di circa 10 milioni di euro, hanno partecipato dieci ditte. Il lavoro della commissione durerà circa un mese.