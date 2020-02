L’opera lirica torna al Sociale con Rigoletto e Traviata

MANTOVA Due opere liriche in scena al teatro Sociale di Mantova: Rigoletto, sul palco il prossimo 7 febbraio e Traviata, il 6 marzo. Un omaggio a Verdi che porta al pubblico gli spettacoli forse oggi più ricordati del compositore, come specificato ieri durante la presentazione presso il foyer del teatro dal regista Riccardo Braglia, che ha anticipato solo il taglio tradizionale della messa in scena, puntando su elementi precisi come le luci e alcuni dettagli scenografici.

I due appuntamenti, realizzati senza sovvenzioni pubbliche o private, ha illustrato Paolo Protti, rappresentano l’impegno del teatro stesso ad estendere le proposte ad iniziative che contemplino lirica e balletto, per portare agli spettatori una scelta più vasta e per proseguire con una usanza che nel 2022 arriverà a compiere 200 anni, tanti saranno dall’apertura del Massimo cittadino. Costume che è però complesso tenere in piedi se non rafforzato da una programmazione che consenta uno spazio più incisivo, oltre che un sostegno economico, a determinate attività.

Per questo il forte richiamo giunto anche dal direttore d’orchestra Riccardo Leonida è quello di evidenziare al pubblico la rilevanza del grande lavoro effettuato per portare in scena lo spettacolo, tutto in una sola giornata.

Nel cast di Rigoletto, oltre ai protagonisti Marzio Giossi, Sonia Petruzzo e Rodrigo Trosino, anche l”orchestra dei Colli Morenici e il coro San Filippo Neri, guidato dal Maestro Ubaldo Composta. Spazio a nomi mantovani e a giovani talenti anche per Traviata.

Da sottolineare la buona risposta da parte degli istituti superiori per assistere a Rigoletto, dramma visto dagli organizzatori come una storia dagli accenti contemporanei. Per questo lo spettacolo verrà proposto alle scuole di altro grado anche il 2 marzo, con tre repliche in versione concentrata. D’altra parte ogni vicenda narrata in ambito operistico rimanda in qualche modo all’attualità quotidiana, contenendo cenni sociali o politici riferibili ad ogni epoca.

Per informazioni e prenotazioni circa gli eventi del 7 febbraio e del 6 marzo telefono 0376 – 1590869, mail boxofficemantova@gmail.com. Per studenti e gruppi il numero è 329 2363163, mail biglietteria@teatrosocialemantova.it. Ilperf