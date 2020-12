Viadana: Ial e Rotary insieme per i regali natalizi

VIADANA “Un dono da donare” è l’iniziativa promossa dagli studenti dello Ial di Viadana in sinergia con il Lions Club Viadana Oglio Po e il Rotary. Il presidente del Lions Club Viadana Oglio Po Christian Manfredi illustra l’importante iniziativa benefica: «Ogni socio riceverà un pacco alimentare, realizzato dagli studenti dello Ial di Viadana in collaborazione con le aziende locali, che donerà ad un’altra persona. Un gesto che richiama la forza della relazione: un messaggio inclusivo importante a favore delle persone sole e che in questo periodo soffrono dell’incertezza del momento sociale. L’idea di far partecipare ciascun associato all’iniziativa – conclude Manfredi – rafforza il contenuto che in questo momento pandemico tutti sono importanti e determinanti per uscire da questa triste situazione».