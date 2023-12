Volley A1 femminile – Vbc Casalmaggiore battuta anche a Bergamo, esonerato coach Musso

VOLLEY BERGAMO-VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 3-1 (25-23 25-19 19-25 25-18)

Bergamo: Gennari (K) 3, Rozanski 18, Butigan 7, Melandri 8, Davyskiba 17, Nervini 14, Cecchetto (L), Pasquino, Pistolesi, Cicola. Non entrate: Bovo, Fitzmorris, Scialanca (L), Llorrayna. All. Bigarelli

Vbc: Hancock 4, Smarzek 16, Lohuis 8, Manfredini 11, Lee 10, Perinelli (L) 4, De Bortoli (L), Cagnin 8, Avenia 1, Obossa 2. Non entrate: Colombo, Edwards, Faraone (L) . All. Musso-Pintus.

Durata set: 30′, 27′, 27′, 29′. Tot: 113′

Spettatori: 1.360

TREVIGLIO (BERGAMO). E’ ancora una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore incompleta quella che scende sul taraflex di Treviglio contro il Volley Bergamo 1991, capace di vincere bene un set e far vedere ottime cose alternando poi momenti di confusione e “fallosità”. Casalmaggiore viene scavalcata in classifica proprio da Bergamo e finisce ora in penultima posizione. Bisogna svuotare la testa e giocare a mente totalmente libera per poter dimostrare il vero valore della squadra, quella che è riuscita ad impensierire Milano e che ha dato grattacapi a Conegliano. Forza ragazze!

La Società, a fine partita, ha deciso di esonerare l’head coach Marco Musso affidando momentaneamente la squadra a coach Lorenzo Pintus, sinora secondo allenatore, fino a prossime decisioni.

Primo set. Rozanski apre il match in diagonale, Davyskiba allunga 2-0. Nervini manda out e regala il primo punto a Casalmaggiore, 1-3. Gran botta di capitan Perinelli che lascia immobile la difesa e fa 2-4. Davyskiba pesta in battuta, 3-5. Bel mani out di Simone Lee che sfrutta il piano di rimbalzo e fa 4-6. Altro mani out, questa volta di Smarzek, che costringe il muro a mandare il pallone in curva, 5-7, arriva poi l’ace di Hancock, 6-7. Perinelli la mette di forza tra muro e rete, 8-10. Bergamo si porta sul 12-8, coach Musso chiama il primo time out di gara. Si torna in campo, Smarzek caparbia, in seconda battuta, piazza il suo colpo, 9-12 e poi accorcia nuovamente con un mani out, 10-12. Lohuis stacca ad un piede e fa 11-13. Hancock di seconda beffa tutti, 12-14, arriva poi l’ace di Lohuis, 13-14. Lee tira la bomba e pareggia i conti, 14-14, time out per coach Bigarelli. Lee sale letteralmente in cielo e la sua palla morbida fa 15-16. L’attacco orobico ci prova ma il muro di Lee è granitico, 16 pari. Nervini sigla un ace, 18-16, time out Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Al ritorno in campo, mani out di Lee e 17-18, Smarzek pareggia. Capitan Perinelli trova il tocco del muro, 19-21, l’infrazione fischiata a Bergamo fa 20-21, secondo time out per coach Bigarelli. Monsterblock di Smarzek su Rozanski al ritorno in campo, 21 pari. Bergamo si riporta avanti di due ma Smarzek non ci sta, 22-23. Lohuis in seconda battuta sale in fast e fa 23-24. Rozanski chiude 25-23. Top scorer: Rozanski 8, Smarzek 6

Secondo set. Melandri apre il set, l’infrazione fischiata a Bergamo pareggia 1-1, Davyskiba poi spara a rete il suo attacco, 2-1 Vbc. Davyskiba manda out la sua diagonale, 4-3. Perinelli attacca un brutto pallone ma lo trasforma in oro, mani out 5-5. Davyskiba passa in mezzo al muro a tre ma il suo pallone è fuori, 7-6 Vbc. Hancock sfrutta il muro di Melandri e fa 8-7. Primo tempo laser di Manfredini che freeza la difesa, 9-8. Smarzek picchia sul muro e lo piega, 10-9. Bergamo si porta in vantaggio 13-12, time out per Casalmaggiore. Arriva l’ace di Lohuis e arriva anche il pareggio 14-14. Lee prende l’ascensore e spara a tutto braccio, 15-16, l’ace di Hancock pareggia 16-16, time out Bergamo. Le padrone di casa spingono subito e si portano avanti di due, 18-16 time out per coach Musso. Smarzek sfrutta il mani out e fa 17-19. Rozanski trova la palla del set con un ace ma Smarzek annulla, 19-24. Rozanski, nettamente la migliore delle sue, chiude 25-19. Top scorer: Rozanski 6, Smarzek 4

Terzo set. Davyskiba apre con una diagonale, Smarzek pareggia 1-1. Nervini manda out il suo attacco, 3-5. Smarzek trova il tocco del muro e trova il 4-6. Primo tempo di Manfredini morbido, 5-7, la parallela a tutto braccio di Smarzek poi accorcia 6-7. Altro primo tempo di Manfredini, questa volta più potente, 7-8. Ace delle orobiche, 10-7 time out per coach Musso. Si torna in campo e Cagnin spara forte, 8-10. Ancora Cagnin trova il mani out giusto, 9-11. Uno-due Cagnin Smarzek e si va sull’11-12, time out coach Bigarelli. Davyskiba prova la pipe ma Lee è una saracinesca, 12-13. L’ace di Hancock pareggia i conti 14-14, Lee poi trova un bel touch out, sorpasso Casalmaggiore 15-14, time out Bergamo. Si torna in campo e la difesa orobica pasticcia, 16-14. Ancora una volta Smarzek sfrutta il muro avversario, 17-15. Bomba di Cagnin a tutto braccio e la sua diagonale è positiva, 18-16, Lohuis poi trasforma “un rigore a porta vuota” e allunga 19-16, l’errore di Davyskiba completa il break, 20-16. Arrivano anche due ace di Manfredini, 21-16 e 22-16. Cagnin slega ancora il braccio e trova la palla set 24-17. L’infrazione fischiata alle padrone di casa chiude 25-19. Top Scorer: Davyskiba 4, Cagnin 6

Quarto set. Si riparte con Cagnin per Perinelli. Davyskiba apre, Butigan allunga 2-0. Il primo tempo di Manfredini è un missile, 1-2. Altro primo tempo ma stavolta è Lohuis, difesa in difficoltà 2-3, Cagnin pareggia con un razzo in diagonale, 3-3. Bergamo si porta su. 7-4 e coach Musso deve chiamare time out. Sull’8-4 Bergamo, coach Musso cambia la diagonale inserendo Avenia e Obossa. Palla dolce di Obossa che fa 5-9. Ace a tutto gas di Obossa, 7-10, Avenia poi di seconda accorcia, 8-10, time out Bergamo. Altra botta di Cagnin, 10-12, l’ace di Manfredini poi fa 11-12. Infrazione fischiata alla Vbc, 14-11 Bergamo e time out per coach Musso. Fast importante di Lohuis che trova il 12-15 e poi la stessa centrale accorcia nuovamente, 13-15. Rozanzki manda out il suo attacco e spezza il trend positivo, 14-18. Smarzek chiude un’azione complicatissima con le avversarie in grande spolvero difensivo, 15-19. Manfredini arriva con la punta delle dita a bloccare l’attacco orobico e fa 17-22, time out per coach Bigarelli. Manfredini trova il 18-24 in primo tempo, Rozanski chiude 25-18.

MVP: Olivia Rozanski

Malwina Smarzek, Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “In ogni partita manca qualcosa, in ogni gara l’avversario ha qualcosa più di noi. Faccio i complimenti a Bergamo per aver vinto questa gara importantissima. E’ difficile parlare ora dopo aver perso questa partita…purtroppo ci manca sempre qualcosa e questo è un problema”.