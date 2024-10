Il rendiconto sociale dell’Inps provinciale presentato al pubblico mercoledì al MaMu

MANTOVA – Mercoledì 9 ottobre alle ore 9.15 al Centro Congressi Mantova Multicentre “A. Zaniboni” (Largo di Porta Pradella, 1 b Mantova) verrà presentato, per la prima volta pubblicamente, il Rendiconto Sociale 2023 dell’Inps di Mantova. L’iniziativa è a cura della Direzione Provinciale Inps insieme al Comitato Provinciale Inps, presieduto da Giuliano Cantoni, di cui fanno parte le parti sociali sindacali e datoriali, la Direzione provinciale dell’Inps, la Ragioneria territoriale dello stato e l’Ispettorato territoriale del lavoro. Il rendiconto è un importante strumento che l’Istituto mette a disposizione di tutti per conoscere la propria attività. In particolare, il rendiconto contiene una serie di dati che evidenziano aspetti della situazione socio-demografica, del mercato del lavoro, delle prestazioni pensionistiche, degli ammortizzatori sociali e altre attività di rilevanza sociale poste in essere dall’Inps. La presentazione pubblica si aprirà con i saluti del vicepresidente del Comitato provinciale Daniele Ponselè a cui seguiranno i saluti istituzionali, l’intervento del commissario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, Carlo Zanetti che illustrerà i dati relativi alla situazione delle imprese mantovane, la relazione di Giuliano Cantoni, l’illustrazione del rendiconto sociale a cura del direttore della sede provinciale dell’Inps Andrea Mario Bohuny e l’intervento conclusivo di Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps nazionale.