Monzambano, Venerdì 24 Luglio il ‘Titti Castrini Quartet’ in concerto a Villa Conti Cipolla

MONZAMBANO La storica dimora di Villa Conti Cipolla in strada dei colli 60 a Olfino di Monzambano, ospiterà stasera un grande spettacolo tra specialità culinarie e musica. A salire sul palco alle ore 20.30 sarà il “Titti Castrini Quartet” con il suo swing italiano. Titti Castrini è un fisarmonicista di formazione jazzistica che ha fatto parte in passato di molti gruppi e orchestre guidate dal trombonista veronese Mauro Ottolini, ma anche di svariati progetti ispirati in modo differente al jazz e alla musica brasiliana nonché ai suoi autori e con molte formazioni di musica popolare. Negli ultimi anni ha collaborato tra gli altri con il sassofonista Achille Succi, col chitarrista Simone Guiducci, col batterista Cristiano Calcagnile e ha avuto anche occasione di suonare dal vivo con Vinicio Capossela. Per info e partecipazione all’evento: tel. 0376-809730.

Paolo Zordan