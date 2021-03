Nuovi tablet alla scuola “Alberti”, con l’iniziativa di Ammi

MANTOVA La consegna di tablet con tastiera alla scuola “Leon Battista Alberti” è una delle iniziative attivate dall’Associazione Mogli Medici Italiani di Mantova, Donne per la Salute: ieri mattina, infatti la presidente del gruppo Silvana Faben Scalori e la vice presidente Chiara Poltronieri Arrigoni hanno conferito alla dirigente scolastica Francesca Palladino quattro strumenti tecnologici, che saranno utilizzati da altrettanti studenti.

L’Ammi avrebbe dovuto lo scorso anno organizzare a Mantova il convegno nazionale, in occasione del cinquantesimo dalla fondazione dell’Associazione. Ciò non è stato possibile a causa della pandemia, pertanto le socie hanno stabilito di sfruttare il budget raccolto per il mancato evento in altri progetti, concentrati sul territorio. È così stato possibile sostenere l’assegnazione di due borse di studio, per due ricercatrici, acquistare biglietti sospesi a favore dell’Accademia Teatrale Campogalliani, sostenere l’Emporio Solidale e aiutare una famiglia mantovana, provvedendo ai beni di prima necessità.

In programma anche l’arrivo di tablet per videochimata, destinati agli utenti delle Rsa cittadine, per poter restare in contatto con i propri cari.

Gli strumenti donati all’istituto scolastico rappresentano un valido supporto, come sottolineato dalla dirigente Palladino, poiché il sistema educativo, a causa della didattica a distanza, è stato adattato alle necessità del periodo, ma non è semplice raggiungere tutti gli alunni, anche se le scuole si sono ormai organizzate in modo adeguato. I tablet saranno consegnati a studenti che siano all’inizio della loro esperienza scolastica, anche in base al merito e alla situazione familiari.

Oggi la tecnologia può agevolare anche una fruizione più “normale” della quotidianità, dato il difficile frangente in cui vivono i ragazzi.

Per questo l’auspicio di Ammi è che altre associazioni possano prendere spunto da tali progetti, per replicarli e moltiplicarne l’efficacia.

Ilaria Perfetti