Nogara, domani torna il Carnevale con maschere e carri allegorici

NOGARA domani andrà in scena il tradizionale Carnevale Nogarese, che con i suoi carri allegorici e i gruppi mascherati tornerà a sfilare per le vie del centro veronese. L’evento è organizzato dall’associazione Pro Loco “La Nogara” in collaborazione con l’associazione Per.La, l’associazione San Rocco e con il patrocinio del Comune di Nogara.

L’appuntamento è per domani, a partire dalle ore 12:00, in via Sterzi (Palazzo Maggi) con la distribuzione di panini, frittelle e birra. A partire dalle ore 14.00, la piazza inizierà ad animarsi con Dj Eugenio Lovato e con i coinvolgenti balli di gruppo. Alle 14:00 la sfilata dei carri allegorici (ne sono previsti 8) e dei gruppi mascherati sarà arricchita dalla presenza del corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Erbè e del gruppo storico “Musici e Sbandieratori” di Megliadino San Vitale (Pd). Nel corso della giornata, a cura dell’associazione Per.La, sono previsti giochi tradizionali come la corsa con i sacchi, il gioco delle pignatte e la corsa con le uova. Gli organizzatori hanno allestito anche un’Area Hand Made con laboratori per bambini e ragazzi. Dalle ore 16:30 la festa sarà allietata da un ospite speciale. Sul palco salirà Walter Master, un autentico Space Master con la musica Disco dagli anni 70 agli anni 2000. Dalle ore 18:00 scatterà l’aperitivo lungo con Birra a fiumi, Panini con cotechino, Patatine, Hot Dog. Non mancherà nemmeno il tradizionale risotto del Tizzi. Insomma, una domenica da non perdere, all’insegna del sano divertimento.