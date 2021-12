Ruba all’isola ecologica, fugge, esce di strada e poi simula il furto dell’auto: denunciato

MARCARIA Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Viadana finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di ogni forma di illegalità, in particolare per quanto riguarda i reati di natura predatori, quali furti e truffe.

La Stazione Carabinieri di Marcaria, coadiuvata dalla Polizia Locale del Comune di Marcaria, nella giornata di ieri, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova con l’accusa di furto aggravato e simulazione di reato un cittadino extracomunitario di 45 anni, pregiudicato, residente a Goito.

Nel corso della notte di sabato 27 novembre u.s., l’uomo dopo aver scavalcato la recinzione del centro di raccolta rifiuti di San Michele in Bosco e dopo aver forzato catena e lucchetto del portone d’accesso, dall’interno di un deposito di stoccaggio di rifiuti speciali asportava circa 40 batterie di autovetture esauste e vario materiale ferroso.

L’uomo per guadagnarsi repentinamente la fuga, alla guida della sua autovettura, terminava la sua corsa fuoristrada in un campo agricolo adiacente, dileguandosi nelle campagne circostanti.

I militari della Stazione di Marcaria, con gli agenti della Locale, intervenuti nel corso della mattinata, accertato il furto e dopo aver rinvenuto il veicolo, svolgevano una serie di accertamenti che consentivano di individuare l’autore del fatto, già noto per reati contro il patrimonio, appurando altresì che lo stesso allo scopo di sviare l’attività degli investigatori aveva nel pomeriggio di sabato sporto una denuncia presso altro Comando Arma del territorio mantovano, attestando falsamente di aver subito il furto della sua autovettura.

A seguito della formale denuncia sporta dal Sindaco pro tempore di Marcaria, il materiale ferroso illegalmente asportato veniva riconsegnato a personale del Comune.

Il buon esito della presente operazione di polizia, su costante input del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, è frutto della massima proiezione esterna delle pattuglie dell’Arma in servizio su tutto il territorio per la prevenzione e repressione dei reati, al fine di garantire maggiore sicurezza a tutta la cittadinanza.