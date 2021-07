Parata di stelle al Disanima Piano Festival (4-6 settembre)

MANTOVA Il primo fine settimana di settembre sarà particolarmente intenso e denso di eventi dalle parti di Disamina Piano, con cinque appuntamenti tutti da non perdere nell’ambito del proprio festival pensato per abbinare divertimento e musica di qualità, due componenti essenziali nel panorama culturale che tanto piace al pubblico mantovano. Si comincia il 4 settembre con un doppio show: alle 17.30, al Giardino Scalori, arriverà un amico di Disanima Piano, ovvero il comico emiliano Duilio Pizzocchi, al secolo Maurizio Pagliari, noto soprattutto al grande pubblico per le proprie partecipazioni a Zelig, per un esordio tutto da ridere, in cui l’autore proporrà alcuni dei suoi più riusciti cavalli di battaglia. Alle 21.15, alla Corte “Il Gesuita”, il Duo Baldo per un mix di musica e divertimento, in cui alle sette note si abbina il senso del gioco; che cosa ne uscirà? L’unico modo per scoprirlo è vederlo dal vivo, considerando però un punto insindacabile: si tratterà, senza ombra di dubbio, di una serata in cui a farla da padrone sarà il concetto di “allegro”. Risate, con un pizzico di magia, il giorno dopo, domenica 5 settembre, con la performance, alle 17.30, del Magico Alivernini, un po’ cabarettista un po’ prestigiatore, che da oltre un quarto di secolo fa ridere e lascia a bocca aperta le platee italiane, sia quelle dal vivo che quelle televisive, vista la sua partecipazione a programmi del calibro di Domenica In, Sereno Variabile, Maurizio Costanzo Show e Buona Domenica. Alle 21.15, invece, sarà la volta di una delle voci più affascinanti ed intriganti della musica italiana, Tosca, che a Corte “Il Gesuita” presenterà il suo ultimo lavoro, “Morabeza”, un viaggio esotico lungo i confini del mondo e della canzone. Durante la serata sarà possibile, inoltre, ascoltare alcuni dei brani che l’hanno resa celebre a tutte le latitudini, tra cui “Ho amato tutto”, canzone che l’ha vista protagonista al Festival di Sanremo del 2020 e che le è valsa il Premio Bigazzi per la miglior composizione. Gran finale il giorno successivo, il 6 settembre, con il concerto completamente unplugged, solo voce e chitarra, di Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. Parlavamo di Sanremo, poco fa, con Tosca, giusto? Alla stessa edizione di quel Festival, Sarcina e la sua band hanno partecipato con “Dov’è”, canzone che ha riscosso un notevole gradimento, seguita poi da un altro grande successo post lockdown, “Per fare l’amore”. Insomma, il Disanima Piano Festival, anche quest’anno, promette scintille.