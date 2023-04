Asola – Inaugurata l’esposizione di Cinzia Zanellini

Asola Alla presenza dell’assessore alla cultura Cecilia Antonioli si è tenuto presso la Galleria Civica del Museo “Goffredo Bellini” il vernissage di apertura di “Infinito d’arte”, esposizione di Cinzia Zanellini e con la presentazione a cura della prof.ssa Mara Isolani. “Nelle sue opere – ha detto la critica d’arte Mara Isolani -, Cinzia indaga l’esistenza umana nelle sue espressioni estetiche mutevoli e cangianti, coniugando il mondo animale alla bellezza del corpo femminile con tratti pittorici sicuri, tecnicamente curati e assolutamente originali. L’ispirazione naturalistica proviene da vent’anni di carriera agonistica nel mondo dell’equitazione, da cui derivano i continui richiami simbolistici tra il mondo animale e l’essenza della figura umana.

La simbiosi con gli animali e la connessione con essi diventano simbolo di uno stato d’animo, nonché di una metamorfosi”. L’assessore Antonioli ha sottolineato come “attraverso le sue figure femminili, Cinzia analizza l’universo delle fragilità e della forza delle donne. Ogni personaggio ritratto sembra avere una via d’uscita: grazie ai suoi colori vivaci riesce a donare una speranza e un senso d’amore, insegnandoci come possiamo rinascere ogni giorno, cercando quello spiraglio di luce che va oltre l’ombra intrinseca nel genere umano. Cinzia non suggerisce risposte, solo propone confronti e ricerca, quelli che hanno caratterizzato da sempre caratterizzano la sua crescita personale e il suo cammino artistico”. La mostra potrà essere visitata fino al 14 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 16 alle 18.