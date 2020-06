Calciomercato dilettanti – Castiglione, ipotesi Mambrin. Sporting: piace Caccavale

MANTOVA Lo Sporting Club, dopo la conferma di mister Novellini, mette il primo punto fermo della stagione: Marco Guidi è confermatissimo al centro dell’attacco goitese. La società di patron Cavagna è in attesa di una risposta da Beggi. Nei prossimi giorni verranno incontrati anche tutti gli altri giocatori della rosa. Per la difesa piace il laterale del Castiglione Domenico Caccavale: dopo un primo colloquio con gli aloisiani, Caccavale rivedrà la società per dare una risposta definitiva. In caso di partenza, lo Sporting sarebbe pronto ad accoglierlo.

A proposito di Castiglione: nel mirino degli aloisiani, oltre ai governolesi Vincenzi e Ghirardi ci sarebbe anche Filippo Mambrin, difensore molto duttile, una garanzia in questa categoria. Ma non è il solo Pirata a fare gola a molte società: un altro uomo mercato potrebbe essere Mariani, corteggiatissimo sia sul Bresciano (dove sta prendendo residenza) che nella nostra provincia.

La Governolese, intanto, sta cercando di muoversi con i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio nei giorni scorsi: ieri l’ex patron Marzio Guernieri ha incontrato il tecnico Ciccio Graziani per formulare una prima proposta al tecnico. Le parti si rivedranno sicuramente nei prossimi giorni. Scendono, forse definitivamente le quotazioni di Mauro Franzini (ricercato dalla precedente gestione), mentre le suggestioni legate a Marco Goldoni e Fabrizio Daghio non trovano attualmente dei riscontri. E’ certo il rientro alla base di Giarruffo dopo il prestito al Porto.

Scendiamo in Prima Categoria: il Marmirolo, oltre a Lonighi, segue anche la pista Corradini: si tratta di giocatori graditi al nuovo direttore sportivo Marco Dalmaschio.

Pillole da fuori provincia: il portiere Rufo, ultima stagione alla Governolese, potrebbe tornare a calcare i campi dell’Emilia: è nel mirino del Fabbrico. Arcetana e San Felice, invece, sarebbero sulle tracce di Cesare Borghi, che dopo un lungo infortunio proverà a rilanciarsi, magari nei principali tornei emiliani.