Prosegue il ciclo di incontri gratuiti per tutti sul “Digitale consapevole” alla biblioteca Baratta

MANTOVA – Prosegue oggi presso la Biblioteca Mediatica Gino Baratta “Il digitale consapevole”, ciclo di incontri rivolti a tutta la cittadinanza a cura di Associazione Culturale Linux Users Group Mantova APS (LUGMan).

Alle ore 18.30 si terrà l’incontro che ha per titolo “Smartphone e privacy”, mentre i successivi incontri si terranno martedì 1 ottobre alle ore 18.30 sulle “Intelligenze artificiali”, martedì 8 ottobre alle ore 18.30 sulle “Criptovalute e bitcoin” e martedì 15 ottobre alle ore 18.30 sul tema “La mente nella rete”.

Tutti gli incontri sono gratuiti ma per partecipare è richiesta l’iscrizione via e-mail a: barattapiù@comune.mantova.it.