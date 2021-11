Polesine, ripartono i “Lunedì in biblioteca”

PEGOGNAGA –Tutto pronto per la ripartenza del ciclo di appuntamenti letterari al centro di lettura di Polesine “Lunedì in biblioteca”, rassegna che spazia attraverso varie tematiche, dall’arte alla cultura, passando per la sostenibilità, la storia, i viaggi fino ad arrivare alle tradizioni locali. Si comincia appunto dopodomani con “Il dramma di Paolo e Francesca nel canto V dell’Inferno” spiegato da Enrico Foresti, mentre il 15 novembre Alice Musmeci racconterà Sergio Musmeci, tra architettura e ingegneria, per arrivare quindi al 22 con “Il lutto e il nero. Rituali e dinamiche della morte dal Medioevo all’Età Moderna” di Giancarlo Malacarne. Gli appuntamenti di novembre termineranno perciò lunedì 29 con la narrazione della scolarizzazione primaria a Pegognaga attraverso le parole di Alfredo Calendi e Vittorio Nigrelli. La rassegna proseguirà per tutto il mese di dicembre fino ad arrivare a gennaio 2022; tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle 20.45. (f.b.)