Giovedì alla sala delle Capriate a Mantova presentazione della stagione di Oficina Ocm

MANTOVA – Giovedì alle 18.30 in Sala delle Capriate (piazza L. B. Alberti), nel cuore di Mantova, Oficina OCM presenta alla collettività la Stagione 2024/25. Intervistati dalla nostra giornalista Ilaria Perfetti, il direttore artistico Carlo Fabiano, il presidente dell’Associazione Amici dell’Ocm Alberto Bertuzzi e il musicologo Alfredo Bruno introdurranno la programmazione. Alla 32esima edizione di Tempo d’Orchestra, storica stagione concertistica dell’Orchestra da Camera di Mantova (10 ottobre 2024 – 31 marzo 2025; campagna abbonamenti in corso), s’abbinano Aperitivi d’Arte, ciclo di incontri divulgativi in cui musica, parole, sapori e atmosfere si mixano (4 ottobre-27 marzo 2025), Madama DoRe, serie di spettacoli musicali per bambini e non (24 novembre 2024 – 9 marzo 2025) e Assaggi di Festival, occasioni d’ascolto aspettando Trame Sonore 2025 (27 aprile – 18 maggio 2025). Arricchiranno la serata la distribuzione del libretto della Stagione e un breve concerto con musiche di Mozart e Sollima, affidato a un Ensemble di musicisti dell’Orchestra da Camera di Mantova, composto da Emma Parmigiani e Inesa Baltatescu, violini, Vincenzo Starace, viola, e Lorenza Baldo, violoncello. Nell’occasione, l’Associazione Amici di Ocm, oc-organizzatrice dell’appuntamento, offrirà un assaggio di risotto e un calice di lambrusco per festeggiare l’avvio della nuova stagione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti in sala. È consigliata la prenotazione, da effettuarsi via mail all’indirizzo boxoffice@oficinaocm.com.