Sversamenti di liquami nel Mincio, ancora segnalazioni dei residenti

MANTOVA – Nuove segnalazioni di sversamenti di liquami nel Mincio tra Valeggio e Pozzolo, prevalentemente nel tratto vicino alla ciclabile. L’ultima, che risale a pochi giorni fa, per opera di Fabio Zago, un cittadino originario di Volta Mantovana che si è premurato di documentare attraverso immagini esplicite e nondimeno sconfortanti di chiazze maleodoranti nel Mincio che rischiano di minare il già delicato ecosistema. Le segnalazioni effettuate al Comune di Valeggio sul Mincio sono state prontamente inoltrate all’Ags (Azienda Gardesana Servizi), con richiesta d’intervento per salvaguardare la salute degli animali che popolano il fiume ma anche per l’uso irriguo di parte dell’acqua del Mincio. Nei frame dei filmati si nota l’acqua putrida e spesso schiumosa del canale Seriola. Immissioni di liquami che, come osservato dal denunciante, finiscono poi a valle nel Mantovano. Il problema si manifesta ancor di più durante i giorni di pioggia, quando i liquami che tracimano rischiano – come avvenuto in passato – di mandare in sofferenza il sistema fognario che va da località Cogolo a Borghetto. Tutti possono contribuire alla salvaguardia di questi ambienti, mettendo in pratica semplici regole e la prima è di non considerarle una cloaca ma invece rispettarle e proteggerle poiché l’acqua è un patrimonio ed un fattore determinante nell’impiego nelle produzioni agricole.

Matteo Vincenzi