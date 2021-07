San Domenico e Dante, mercoledì 21 alle ore 21 a Casa Andreasi

MANTOVA – Nel 2021 ricorrono due anniversari. Uno a tutti noto per il grande riscontro mediatico-letterario: il settecentesimo della morte di Dante (1265-1321), il secondo meno popolare: l’ottocentesimo della morte di san Domenico (1170-1221). Casa Andreasi li celebra entrambi, intercettando i motivi di interesse di Dante per Domenico e l’Ordine domenicano, personaggi mantovani, espandendo a contributi di arte e storia.

Primo degli incontri a Casa Andreasi su san Domenico e Dante è mercoledì 21 luglio ore 21: Dante e i Domenicani passando dalla Divina Commedia. Il racconto dei rapporti di Dante con i Domenicani nella Firenze di fine Duecento e i personaggi presenti nella Commedia. A parlare sarà padre Luciano Cinelli o.p., giovane e simpatico frate domenicano, direttore della Biblioteca e dell’Archivio del Convento di S. Maria sopra Minerva in Roma, della Biblioteca di S. Maria Novella di Firenze, nonché archivista della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena e Officiale pro tempore all’Archivio Segreto Vaticano.

Laureato in Lettere alla Sapienza di Roma, padre Cinelli consegue il baccellierato in filosofia e poi in teologia alla Facoltà Teologica di Bologna, poi la licenza in Sacra Teologia all’Università di Friburgo, e per ultima la licenza in Storia della Chiesa all’Università Gregoriana di Roma. Contemporaneamente si interessa all’archivistica e si diploma a Firenze in paleografia e diplomatica cui fa seguito il master di II livello Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia all’Università di Firenze. Tutti conseguiti magna cum laude.

Info e prenotazioni: casandreasi@virgilio.it tel. 0376.322297 345.1539547