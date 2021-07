Ciclismo Esordienti – Tre Sere di Dalmine: trionfo di Ferrari e Saccani (Mincio Chiese)

DALMINE (Bg) Gli Esordienti del Mincio Chiese Sergio Ferrari e Federico Saccani hanno chiuso la prima delle Tre Sere di Dalmine salendo sul gradino più alto del podio. Sul velodromo bergamasco, la coppia in maglia gialloblù ha confezionato questo importante alloro chiudendo nelle prime posizioni in specialità come: il tempo race, la corsa a punti e lo scratch. Buoni risultati sono giunti dalla coppia di Allievi composta da Matteo Visioli e Damiano Lavelli, che si sono misurati nelle stesse specialità chiudendo la serata al 6° posto della graduatoria assoluta. Oggi l’ultima delle tre giornate di gara.