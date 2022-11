“Sipario! Si cena”: cena sul palco del Sociale di Mantova per celebrare il suo 200° anniversario

MANTOVA – Giovedì 17 e venerdì 18 novembre si svolgeranno, per la prima volta nella storia del teatro massimo di Mantova, due spettacolari ed esclusive cene-evento sul palco. L’esperienza di calcare un palcoscenico se non si è attori, musicisti o performer non capita tutti i giorni. Poter cenare in un teatro è un’occasione ancor più rara. “Sipario! Si cena”, la cui produzione e coordinamento è a cura di Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, in collaborazione con Caffè Sociale, è l’esclusiva cena sul palco del Teatro Sociale di Mantova, il quale nel 2022 celebra il suo 200° anniversario. Un evento straordinario e unico che unisce l’esperienza culinaria all’emozione di vivere il teatro da una prospettiva inedita e con uno sguardo di meraviglia. Ognuna delle due serate inizierà nel foyer del teatro con un aperitivo esclusivo, per poi proseguire sul palco, dove i commensali ceneranno immersi in un’atmosfera suggestiva e magica, grazie alle performance e installazioni inaspettate che sapranno regalare emozioni, ritrovandosi così immersi in una dimensione parallela in una serata tra il sogno e la realtà, resa ancor più magica da ciò che accadrà in sala e sul palco.