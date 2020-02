Calcio Promozione – Errera carica il Casalromano: “Il match con la capolista può essere la svolta”

Casalromano «La vittoria di domenica deve rappresentare per noi la svolta del campionato, anche se i prossimi due impegni sono proibitivi»: lo dice Andrea Errera, portiere del Casalromano. Classe ‘99, giovanili nel Mantova e nella Reggiana, nei dilettanti ha giocato nel Carpaneto e nel Villafranca, entrambe squadre di serie D, è a Casalromano da quest’anno.

I gialloblù sono tornati al successo, dopo un inizio di 2020 poco esaltante. «La differenza – dice – non è nelle prestazioni, ma nel fatto che nelle ultime gare del girone di andata riuscivamo ad andare in gol spesso. Adesso, pur mettendo in campo la qualità di allora, non riusciamo a tradurre in concreto il lavoro della squadra. Ha ragione l’allenatore quando dice che, se non riusciamo a fare gol, è giusto che perdiamo. La vittoria di domenica scorsa potrebbe rappresentare per noi una svolta».

«Il girone – conclude il numero uno gialloblù – è composto da una decina di squadre che sono più o meno allo stesso livello; le altre si collocano un grandino più in basso, per cui saranno quelle che disputeranno i play out. Possiamo evitare la zona calda perchè la squadra ha giocatori di qualità. Ora però ci attendono due gare davvero impegnative: domenica a Casalromano sarà ospite il Castegnato, capolista con 45 punti, avviato, pare, a conquistare il primo posto, anche se il campionato è ancora lungo; poi andremo a Castel Goffredo».

Mister Bresciani deve rinunciare a Nouioura, rientra Depietri.