Summer energy prosegue: iniziate le lezioni di yoga e Do-in

BAGNOLO Sabato 22 agosto, al Mantova Outlet Village, sono finalmente iniziate le lezioni di Yoga e Do-In, realizzate in collaborazione con Arci Mantova e Arci Papaqua.



Lo Yoga ha come principio base la meditazione e proprio grazie ad essa è possibile ridurre gli schemi mentali e di conseguenza le fluttuazioni della mente. Si riesce così a ricavare, da questa disciplina, innumerevoli benefici: dal miglioramento della concentrazione alla scomparsa delle tensioni mentali e fisiche ma soprattutto la riduzione dello stress e dell’ansia.



Alternate a quelle di Yoga si terranno le sedute di Do-In: una pratica adatta a tutti che permette di migliorare le proprie condizioni di vita utilizzando tecniche corporee e mentali, come stiramenti, ascolto della respirazione e momenti di rilassamento, che hanno lo scopo di attivare e riequilibrare le energie vitali che scorrono nel corpo. Sono le stesse che vengono usate nello yoga e nelle pratiche orientali per il riequilibrio energetico, la differenza tra il Do-In e le altre discipline sta nel modo in cui queste tecniche vengono sviluppate.



Le lezioni sono gratuite e si tengono ogni sabato e domenica, dalle 9.00 alle 10.00. Il tutto si svolge prima dell’apertura del Village, open air, su un ampio spazio verde a cui si accompagnano il suono rilassante dell’acqua che sgorga dalla fontana posta al centro della piazza e il silenzio che avvolge il Village prima dell’apertura. Al termine di ogni lezione, a tutti i partecipanti, viene offerta la colazione. Lo scopo di questa iniziativa è offrire agli utenti una user experience che guardi oltre il semplice shopping divulgando questo tipo di discipline orientate al benessere di corpo e anima.





“Siamo soddisfatti di avere aderito a questa collaborazione tra Arci Mantova e Mantova Outlet Village e di come il pubblico ha risposto a questa iniziativa partecipando con molto entusiasmo. La location offre un’atmosfera suggestiva e rilassante, perfetta per questo tipo di attività”, dichiara Velleda Coazzoli, Presidente Arci Papaqua.



Anche dalla Direzione del Village viene espressa soddisfazione per l’andamento dell’iniziativa. “Ci piaceva l’idea di ricreare uno spazio al nostro interno, permettendo ai visitatori di rilassarsi e imparare a farlo con la guida di insegnanti esperti, e i risultati ci stanno premiando. L’attività nel primo fine settimana ha riscosso un evidente successo e ne siamo pienamente compiaciuti. Venire al Village deve essere un’esperienza gratificante a 360°, non solo grazie ad uno shopping conveniente e di livello, ma anche con attività come in questo caso olistiche e musicali in grado di lasciare al visitatore un ricordo da portare con sé”. Dichiara Sara Sirocchi, Marketing Manager del Village.

Le date dei prossimi appuntamenti:

• Sabato 29 agosto, YOGA

• Domenica 30 agosto, DO-IN

• Sabato 5 settembre, YOGA

• Domenica 6 settembre, DO-IN

• Sabato 12 settembre, YOGA

• Domenica 13 settembre, DO-IN