Blitz a Lunetta con i primi fermi

MANTOVA Numerosissime segnalazioni, altrettanti gli episodi di turbamento della quiete pubblica con atti violenti, e inevitabili le concertazioni tra le forze dell’ordine per porre fine a questo stato di cose che sta minando la sicurezza del quartiere. Ieri sera il primo segnale che rappresenta un giro di vite nei confronti di episodi di micro-criminalità.

Due pattuglie dei Carabinieri hanno messo in atto un blitz sulla “piastra” di Lunetta che, a quanto si apprende, avrebbe già comportato alcuni fermi, oltre a diverse identificazioni e segnalazioni.

L’operazione dei militari è scattata all’ora di cena, mirata all’area già teatro di episodi violenti, e specialmente dopo le “guerriglie” urbane registrate tra tunisini e pakistani martedì scorso.

In particolare, da indiscrezioni e voci ricorrenti nel quartiere, le forze dell’ordine sarebbero alla ricerca di un cittadino straniero che nella notte fra martedì e mercoledì era stato oggetto di varie segnalazioni di residenti preoccupati per certi assembramenti abusivi in un garage di un suo connazionale.

Dunque, il cerchio si stringe. Gli episodi della settimana hanno indotto la Prefettura a coordinare le forze dell’ordine per dare un giro di vite a tutte queste situazioni turbolente che generano insicurezza.