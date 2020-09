Teatro Magro, ricominciano corsi e laboratori

MANTOVA Ricominciano i laboratori e corsi 2020/2021 presso la HOME di Teatro Magro (via Brescia 2/C, Mantova – zona Cittadella). Molteplici saranno le proposte che si svolgeranno a partire da lunedì 5 ottobre 2020: in quest’edizione il claim sarà HOME LIBERA TUTTI. “Home. Il luogo a cui si corre per salvarsi quando si è scoperti. Il momento in cui il piede varca la soglia è l’istante in cui ti senti al riparo, quando abbandoni i protocolli quotidiani, quando le spalle si rilassano e il rifugio ti avvolge nelle spire scure del buio. Libera tutti. Grido di chi ci arriva, grido dell’ultimo arrivato che salva. La tana asciuga le ossa dalle intemperie.”

I laboratori verranno presentati martedì 29 Settembre 2020, durante OPEN HOME, che si terrà presso la HOME di Teatro Magro, a partire dalle 18:30. Durante l’evento verrà anche proiettato in anteprima “PLASMA | TI VEDO BENE”: video-archivio di volti registrati tra Marzo e Aprile 2020, durante il periodo di lockdown.

Teatro Magro offre per bambini, ragazzi e famiglie diverse attività tra cui You Are Family: laboratorio teatrale dedicato al binomio genitore-figlio in cui il confronto dei genitori con altri genitori e dei figli con altri figli, in un contesto protetto dalle norme implicite del teatro, avrà il potere di dare spazio a nuove interpretazioni. (figlio/a 3-5 anni con un genitore al Mercoledì ore 16.45 – 18.00 e figlio/a 6-10 anni con un genitore al Mercoledì ore 18.15 – 19.30);Né carne né pesce: laboratorio teatrale propedeutico per ragazzi 11-16 anni (giovedì dalle 17:00 alle 19:00); Carni scelte: un laboratorio teatrale gratuito per ragazzi in età da scuola superiore o universitaria selezionati a seguito di un provino (ogni venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il provino si terrà Venerdì 9 Ottobre ore 14:30 presso HOME di Teatro Magro). Teatro Magro offre anche laboratori integrati: Sub.Ita: laboratorio teatrale rivolto a stranieri, richiedenti asilo e migranti integrato con giovani scelti (al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00;) Esemplare: laboratorio teatrale integrato rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni diversamente abili e non che prevede 7 incontri, compresa dimostrazione finale, tra Ottobre fino a Dicembre 2020 (sabato pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30), laboratorio realizzato con il contributo di Fondazione Comunità Mantovana e Comune di Mantova, in collaborazione con AIPD Mantova – Associazione Italiana Persone Down, Bucaneve, Fiordaliso, CVS Lombardia Sud, La Stazione e Associazione Aurora. Infine, per adulti e over60, Teatro Magro offre For Over Young: laboratorio teatrale vietato ai minori di 60 anni (lunedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00); Corpo senso: corso di corporeità creativa (martedì dalle ore 18:30 alle ore 20:00); Mostri di bravura: laboratorio teatrale per adulti (mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 23:00) e Libera tutti: un laboratorio teatrale stabile di produzione (venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00).

Scopo dei laboratori teatrali è lavorare sulla persona attraverso esercizi teatrali, lavorare sulle proprie abilità ma anche sui propri limiti per superarli attraverso l’acquisizione di determinate tecniche teatrali, l’innalzamento del grado di concentrazione, il rafforzamento della memoria, la preparazione corporea e vocale dell’attore, il rafforzamento dell’autostima, l’educazione alla relazione, lo sviluppo del senso critico ed estetico, lo sviluppo della capacità di auto-valutare la propria prestazione, lo sviluppo capacità di improvvisazione e l’allenamento all’atto performativo e alla drammatizzazione.