Premiato Riccardo Angolini Ideatore e Fondatore del Raduno Fans dei Nomadi

CASALROMANO – Orgoglio e soddisfazione per il paese di Casalromano, ma soprattutto per il compaesano Riccardo Angolini per la Targa ricevuta in occasione del VI° Tributo a Dante Pergreffi durante il concerto dei Nomadi a Cerea (Vr) sabato scorso 26 settembre. Un riconoscimento meritevole a tutti gli effetti, per aver ideato e fondato il Raduno Nazionale Nomadi Fan Club sin dagli anni ’80. Il premio consegnatogli direttamente da Beppe Carletti che è stato il primo a congratularsi con stima, riconoscimento e commozione. Carletti, colonna portante della band, in onore di un’amicizia che dura da decenni e che a Casalromano ha visto protagonisti i Nomadi e il Raduno Nazionale dei Fans del complesso entrato nella storia della musica italiana e non solo, da Augusto Daolio, Dante Pergreffi e altri nomi celebri come Cico Falzone e numerosi artisti che si sono succeduti nella band. Una inaspettata e gradita sorpresa quella del riconoscimento che ha tanto emozionato Riccardo Angolini. “Grazie Nomadi e grazie ai Fan per la vostra costante presenza al Raduno Nazionale” – ha detto emozionato Angolini. Un premio più che meritato per tutti i raduni fans e i concerti organizzati in cui non è mai mancata la sua disponibilità e l’impegno sia verso coloro che hanno contribuito a rendere sempre meglio e speciale ogni concerto, sia per la voglia di migliorare, ma soprattutto per la benevolenza verso i fans che non è mai venuta meno. La storia dei Nomadi continua e naturalmente a Riccardo Angolini non mancheranno le idee e la forza per andare avanti e organizzare il prossimo Raduno.

Rosalba Le Favi