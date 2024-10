Torna il cinema a Gonzaga. Film, registi e attori per la nuova rassegna di Esterno Notte

GONZAGA Anche nella nuova stagione cinematografica, l’associazione Esterno Notte ripropone la fortunata formula che abbina la proiezione di film d’autore agli incontri con registi, attori ed esperti della settima arte. “Inside out 2” è il primo appuntamento, in proiezione oggi alle 16.30. Seguirà, mercoledì 16 ottobre, “Maria Montessori, La nouvelle femme”, con la regia di Léa Todorov, film prodotto con il patrocinio di Opera Nazionale Montessori, presentato in collaborazione con GAM Gonzagarredi Montessori nell’ambito di un percorso di valorizzazione della pedagogia montessoriana (ore 20:45).

In occasione della presentazione del film “L’invenzione di noi due”, sabato 19 ottobre interverranno in sala il regista Corrado Ceron e l’autore Matteo Bussola (ore 20:45; film in replica lunedì 21 ottobre ore 15:00).

È dedicata a Tim Burton la conferenza a cura dello studioso di storia del cinema Matteo Molinari, domenica 27 ottobre (ore 17:00), a cui seguirà la proiezione di “Beetlejuice, Beetlejuice” di Tim Burton (ore 21:00).

Il programma proseguirà anche nel mese di novembre ed è visitabile sul sito www.esternonotte.it

Sabrina Coppolaro