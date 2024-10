Calcio – Il Martelli è il secondo stadio più pieno della Serie B

MANTOVA Il “Danilo Martelli” di Mantova si piazza al secondo posto nella classifica basata sul rapporto spettatori/capienza dello stadio. Lo rivela un’interessante analisi del sito pianetaserieb, che ha preso in esame gli stadi di Serie B e il numero di spettatori nelle prime 8 giornate di campionato in rapporto alla capienza ufficiale dichiarata alla Lega. Nello specifico, il Martelli ha fatto registrare finora una media di 8.489 presenze nelle quattro partite casalinghe disputate (contro Cosenza, Salernitana, Cittadella e Brescia) su una capienza di 11.219 spettatori. La percentuale di riempimento è del 79%. Una media di tutto rispetto, a maggior ragione se consideriamo lo scarso apporto fornito dalle tifoserie ospiti (fatta eccezione ovviamente per il Brescia). Al comando della classifica c’è l’Arena Garibaldi di Pisa per le partite dei nerazzurri (lo stadio toscano ha ospitato anche la Carrarese): 8.576 spettatori di media su una capienza di 9.807 (86%). Il podio è completato dalla Juve Stabia che, nell’unica partita giocata nel suo stadio, ha raggiunto una percentuale del 77%, la stessa del Catanzaro. Fanalino di coda il Sassuolo, di casa a Reggio Emilia, con una percentuale del 22%.