Tornano I Mangiari dal 31 luglio al 9 agosto

MANTOVA Non poteva essere un’estate senza I Mangiari. La manifestazione gastronomica tanto amata dai mantovani ci sarà anche quest’anno e tornerà da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto, tutte le sere dalle 18 a mezzanotte, nell’impareggiabile cornice del Lungolago Gonzaga, nell’area dei giardini di Porto Catena.

Un’edizione (la nona) che si propone di portare nelle serate dei mantovani allegria e voglia di stare insieme all’aperto, pur nel rigoroso rispetto della sicurezza. Verranno, infatti, messe in campo precise misure anti-Covid per permettere ai visitatori di godersi le serate ai Mangiari in tutta tranquillità, assaporando le tante delizie gastronomiche che si troveranno in fiera.

Come ormai da tradizione, infatti, con I Mangiari i giardini del Lungolago si trasformeranno nel “più grande ristorante all’aperto di Mantova”, o meglio, in una carrellata di taverne, tutte diverse tra loro, con tavoli al fresco tra gli alberi e con vista sul panorama eccezionale di Palazzo Ducale, Castel San Giorgio e Lago Inferiore.

Tante le specialità gastronomiche dall’Italia e dal mondo. Ci saranno la carne alla griglia toscana, la piadina romagnola, gli arrosticini abruzzesi, le specialità della cucina tradizionale greca, il ristorante messicano, l’asado e la carne alla griglia argentina, babà, cannoli e altri dolci della pasticceria napoletana e siciliana, la puccia del Salento, la “risosteria mantovana” con i piatti tipici del territorio, il panino speciale con carne affumicata, il fritto misto di pesce, le specialità a base di mozzarella in carrozza, fritta e alla griglia, il cocktail-bar cubano, le birre artigianali e il caffè della Torrefazione Caffè Brasil. Inoltre, bancarelle di abbigliamento etnico e gioielli.

L’ingresso ai Mangiari sarà come sempre gratuito.

In ottemperanza delle normative vigenti e con la volontà di garantire la tranquillità dei visitatori, l’organizzazione ha stilato un protocollo per la sicurezza che prevede, tra l’altro, la delimitazione dell’intera area alla quale si potrà accedere da due ingressi posizionati in corrispondenza di Piazza Arche e Porto Catena, dove il personale preposto effettuerà il controllo della temperatura. All’interno dell’area fieristica sarà garantito il distanziamento sociale sia presso gli espositori che ai tavoli. Sarà operativo per tutto il tempo il personale addetto alla sanificazione di tavoli e panche dopo ogni utilizzo. Infine, i visitatori troveranno postazioni con gel per la sanificazione delle mani. In questa edizione, per rispettare le normative anti-covid e garantire la sicurezza di tutti, non ci saranno eventi di musica e ballo.

Infine, da quest’anno I Mangiari hanno un nuovo logo e una nuova immagine, più freschi, colorati e dinamici, in linea con lo spirito che contraddistingue la manifestazione. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti c’è la pagina Facebook dedicata.