Un presepe di luci e suoni per rinnovare la magia del Natale

MANTOVA – L’anno scorso il presepio era all’interno della chiesetta di Santa Maddalena a Poiano, frazione di Castel Goffredo, ma quest’anno sarebbe stato impossibile.

Ma nulla può fermare la magia del Natale e un imprenditore come Gilberto Cason di Teclumen. La soluzione è stata di dare vita ad un presepe emozionale con una speciale illuminazione. L’idea nasce dalla possibilità di utilizzare proiettori speciali che sono normalmente utilizzati nel mondo dello spettacolo e dei teatri. Così sui muri della chiesetta prende vita uno spettacolo che dura 7 minuti, composto da una sequenza di musiche, luci e video che accenderanno il Natale a Poiano e renderanno magica l’atmosfera per chi potrà vederlo in assoluta sicurezza visto che tutto si svolge all’aperto. L’illuminazione sarà accesa tutte le sere, fino al 10 gennaio, dalle 17.30 alle 21.30, a ciclo continuo.

E’ un modo di superare i limiti imposti dall’emergenza sanitaria in atto, rendendo magico il Natale a Poiano e raccogliendo offerte per i lavori di restauro necessari alla chiesa di Santa Maddalena.