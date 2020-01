Viva Sanremo, Nicola Congiu a Viadana anticipa il Festival

VIADANA A due settimane dal primo sold out ottenuto grazie allo show “A Tutto Teo” – che il 16 gennaio ha portato a Viadana Teo Teocoli in un coinvolgente spettacolo tra imitazioni ed esilaranti monologhi – si preannuncia un nuovo “tutto esaurito” al Teatro Vittoria. Infatti, questa sera alle 21 sul palcoscenico della cittadina rivierasca si esibirà Nicola Congiu con il suo apprezzato “Viva Sanremo”. “Volare”, “24mila baci”, “Perdere l’amore” saranno solo alcune delle tappe di un viaggio nella storia del festival della canzone, con una selezione dei brani più rappresentativi della kermesse sanremese selezionati ed interpretati dal talentuoso performer. Con lui sul palco del Vittoria suoneranno Giancarlo Tanzi (batteria), Claudio Cinquegrana (chitarra), Alessandro Porcella (tastiera) e Adriano Raspo (basso); a completare la line up le coriste Lorena De Nardi e Serena Sforzi. “Stasera – ha anticipato l’assessore alla cultura Ilaria Zucchini – la vera protagonista sarà la grande musica di Sanremo, con i successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Ad interpretarla sarà la straordinaria voce di Nicola Congiu, artista conosciuto nel viadanese e non solo, celebre per le sue spettacolari performance in cui interpreta il grande Elvis Presley e per gli show dedicati alla storia del r’n’r. Sarà dunque una serata frizzante e carica di energia, con un grandissimo showman capace di coinvolgere, far cantare e ballare tutto il pubblico presente. Un ringraziamento ai generosi sponsor e all’affezionato pubblico del Vittoria.” La kermesse prosegue il 6 febbraio con Maurizio Lastrico e il suo “Nel mezzo del casin di nostra vita”, brillante condensato di ironia e caos in endecasillabi danteschi. Quarto appuntamento in programma il 19 febbraio con “L’uomo, la bestia e la virtù”, uno spettacolo “pirandelliano” del regista Giancarlo Nicoletti con il pluripremiato Giorgio Colangeli. La stagione teatrale è stata patrocinata da Comune di Viadana – e il cui programma è stato presentato sabato 30 novembre in municipio dal sindaco facente funzioni Alessando Cavallari e dagli assessori Ilaria Zucchini e Massimo Piccinini – e realizzata con il supporto degli sponsor Gruppo Mauro Saviola, Pennelli Cervus, Salumificio Pezzi, Ingra Brozzi, Cir Food, Monari Pallets, Corte Bertia, Abrax, RC29, Studio Badini Createam, Arti Grafiche Castello. Per gli abbonamenti alla Stagione Teatrale di Viadana e per l’acquisto dei biglietti per le singole serate è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Viadana (ingresso in via L.Grossi, 2) o, in alternativa, telefonare al numero 0375 786210.(l.c.)