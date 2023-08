Calcio, le amichevoli dei dilettanti – Personalità Porto, battuto il San Lazzaro. L’Union Marmirolo cede alla distanza

Mantova Due le amichevoli ieri: in mattinata trasferta veronese per l’Union Team Marmirolo, che a ranghi ridotti è uscito sconfitto 4-0 dall’Ambrosiana, formazione di Eccellenza veneta. Nonostante il risultato negativo, il tecnico Filippo Perinon si è dimostrato soddisfatto. «Per trenta minuti abbiamo giocato bene, tenendo il campo con ordine. Abbiamo creato anche qualche occasione – ha detto il mister -. Poi le poche giornate di preparazione si sono fatte sentire e siamo calati contro una squadra più avanti di noi. Ma posso dirmi soddisfatto: col ritorno degli assenti saremo a pieno regime e faremo molto meglio».

Nel derby tutto virgiliano del Migliaretto, il Porto di Prima Categoria ha vinto sul campo del San Lazzaro. Va detto che il tecnico dei cittadini Michele Jacopetti ha un po’ mischiato le carte, mandando in campo, nel primo tempo, due ragazzi nati nel 2006 come Giatti e Truzzi (buone prove per loro), oltre al difensore in prova Fochesato. Più cinici sono stati i ragazzi di Fantini, che con una formazione composta in maggior parte da titolari, si sono portati in vantaggio con Ndiaye al 20’, che ha sfruttato un’infilata verticale di D’Ambrosio, fulminando Galeotti dal vertice sinistro dell’area di rigore. Il raddoppio è arrivato a 3’ dal riposo (si sono giocati due tempi da 40’): Bernardi ha ottimamente lanciato D’Ambrosio, che ha insaccato in pallonetto. E il SanLa? Un paio di occasioni, con una traversa di Corradini e uno stacco di Morselli, ma occorre attendere la ripresa per vedere i ragazzi di Jacopetti in versione più “performante”. Nel secondo tempo, complice anche la panchina “corta” del Porto (soli 16 effettivi totali, tanti altri sono in ferie) i ragazzi di Fantini segnano un po’ il passo e il SanLa accorcia subito con Pavesi, che di piattone insacca su bel cross di Corradini: 1-2. Poi il San Lazzaro attacca, ma non trova il pareggio. La gara termina col successo del Porto, che ha dimostrato notevole personalità: convincono Todeschi (nell’inedito ruolo di centrale), ma anche il giovane Pini. Oggi altri tre test: la Governolese sfida il Rolo e il Suzzara affronta la Bagnolese. Antipasto mattutino, invece, col galoppo in famiglia Castiglione-Atletico.