Calcio Primavera 3 – Il Mantova torna a sorridere: 3-1 al San Marino

SAN MARINO Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, la Primavera del Mantova torna finalmente al successo e compie un bel balzo in classifica. I baby di Cuffa hanno espugnato San Marino. Eppure il match era cominciato malissimo, con l’espulsione di Falcone dopo appena 3 minuti di gioco. Di male in peggio, all’11’ giungeva il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Pasquinelli. Superba la reazione del Mantova, capace di ribaltarla in 6 minuti con Rubino e Vetere; e di chiudere i conti al 27’ ancora con Rubino. Ottima la gestione del doppio vantaggio per tutto il secondo tempo. «Sono contento del risultato e dell’atteggiamento della squadra – ha detto Matias Cuffa a fine partita – . I ragazzi si sono comportati bene, non hanno mai mollato, credendoci fino alla fine. Io chiedo sempre di fare dei sacrifici e di avere l’umiltà di migliorarsi, e credo che questo atteggiamento ci abbia portato a giocare molto bene creando tante occasioni anche in 10. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, non era facile, soprattutto perché venivamo da qualche risultato negativo. L’importante è non mollare mai».

Il Mantova è salito al quinto posto a quota 7 punti. Sabato prossimo comincia il girone di ritorno: i baby biancorossi saranno impegnati a Scandiano (ore 15) contro il Carpi.