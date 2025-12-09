Cina, nello Xinjiang produzione di petrolio greggio supera 1,7 mln di tonnellate

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una delle principali zone di produzione di petrolio di scisto nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha riportato che la sua produzione di petrolio greggio ha superato quest’anno 1,7 milioni di tonnellate finora, segnando un importante traguardo nello sviluppo del petrolio di scisto nel Paese, ha annunciato martedì la China National Petroleum Corporation (CNPC).

La produzione di questa risorsa nella zona ha registrato un aumento di 4,2 volte rispetto alle 322.000 tonnellate del 2020, ha dichiarato Du Xuebiao, responsabile dell’area operativa del giacimento petrolifero di Jiqing della Xinjiang Oilfield della CNPC.

A fronte delle complesse condizioni geologiche e delle sfide tecniche, ricercatori e tecnici dell’area hanno sviluppato un intero sistema di tecniche per aumentare la produzione con alta efficienza, ha affermato Du.

Istituita nella contea di Jimsar, nello Xinjiang, nel 2020, la zona è la prima area cinese di produzione di petrolio di scisto continentale a livello nazionale, con riserve stimate di oltre un miliardo di tonnellate.

Il team di ricerca dell’area di Jimsar ha inoltre sviluppato sistemi di gestione e tecniche di riciclo dei rifiuti per fornire modelli replicabili, scalabili e a basse emissioni di carbonio per lo sviluppo di simili riserve di petrolio di scisto, ha dichiarato Wang Haiming, ingegnere senior dell’area operativa del giacimento di Jiqing.

Il petrolio di scisto, che si può definire come idrocarburi liquidi intrappolati all’interno di formazioni rocciose di scisto ed estraibili per la raffinazione, è una risorsa energetica ampiamente distribuita, con riserve che superano significativamente quelle delle fonti petrolifere convenzionali.

Oltre allo Xinjiang, la Cina ha istituito altre due zone dimostrative con petrolio di scisto a livello nazionale nelle province di Heilongjiang e Shandong per agevolare lo sviluppo del settore.

Nel 2024, la produzione cinese della risorsa ha superato i 6 milioni di tonnellate, con un aumento del 30% su base annua.

