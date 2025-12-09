Mantova calcio, arriva la sospensiva: tifosi ammessi alla trasferta di Cesena

MANTOVA – E’ arrivata la decisione che i tifosi del Mantova attendevano: la trasferta di Cesena sarà aperta anche ai sostenitori biancorossi. Le autorità hanno infatti accolto la richiesta di sospendere il divieto, che sarebbe dovuto rimanere in vigore fino all’11 gennaio, imposto dopo gli scontri seguiti alla gara contro il Padova, permettendo così ai mantovani di accedere allo stadio “Manuzzi”. Il match è fissato per sabato 13 dicembre alle 19.30. Il divieto sarebbe rimasto in vigore fino all’11 gennaio.