Clerkenwell Design Week, il Made in Italy protagonista a Londra

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Londra ha ospitato la 15^ edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito, che si svolge nell’omonimo quartiere, cuore creativo della capitale. In pochi anni, la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento internazionale per professionisti e operatori del settore alla ricerca di ispirazione, innovazione e nuove tendenze. L’ultima edizione ha coinvolto 160 showroom, oltre 350 espositori e più di 37.000 visitatori. Anche quest’anno, Agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani, suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici e realizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all’arredo e all’interior design Made in Italy.

Per l’edizione 2026, Agenzia ICE – in collaborazione con la rivista Interni – ha presentato The Italian Hospitality, un progetto di visual art curato dall’Architetto Giulio Cappellini, volto a raccontare l’eccellenza, la qualità e la capacità di innovazione del design italiano. L’iniziativa mira dunque ad offrire alle aziende partecipanti alla collettiva ICE un’importante occasione di visibilità sul mercato britannico attraverso una vetrina di grande prestigio.

La presenza italiana è stata inoltre arricchita da un programma di approfondimenti dedicati ai principali trend del mercato britannico dell’architettura e del design, con focus sulle nuove tendenze dell’interior design e sulle applicazioni innovative della ceramica. Il 20 maggio, Agenzia ICE ha ospitato due panel tematici dedicati ai rispettivi settori di riferimento.

L’evento rappresenta inoltre un’importante occasione per celebrare l’appuntamento annuale dell’Italian Design Day, di cui Giulio Cappellini è testimonial.

Il Regno Unito si conferma un mercato di grande rilevanza per il made in Italy, in particolare nei settori della ceramica e dell’arredo nonostante un contesto geopolitico ed economico ancora complesso. Tra il 2024 e il 2025, l’export italiano di mobili e complementi d’arredo è cresciuto del 5%, mentre il comparto ceramico registra un incremento complessivo dell’1,6%, trainato dal segmento delle piastrelle. Dati che confermano la resilienza del prodotto italiano, che mantiene la posizione di terzo fornitore più importante del Regno Unito in entrambi i settori.

– Foto ufficio stampa ICE Londra –

(ITALPRESS).