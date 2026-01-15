Iran, riaperto lo spazio aereo dopo chiusura temporanea

TEHERAN (ITALPRESS) – Lo spazio aereo iraniano è stato riaperto dopo una chiusura temporanea di circa cinque ore, durante la quale le autorità avevano emesso un NOTAM (Notice to Airmen) che vietava la maggior parte dei voli su Teheran, ad eccezione degli arrivi e partenze internazionali con autorizzazione preventiva della Civil Aviation Authority iraniana.

Secondo quanto riportato dal sito di tracciamento Flightradar24, con la scadenza del NOTAM (inizialmente previsto fino alle 0030Z del 15 gennaio, ovvero le 4:00 circa ora locale di Teheran), diversi voli – inclusi quelli di compagnie iraniane come Mahan Air, Yazd Airways e AVA Airlines – hanno ripreso a dirigersi verso Teheran e a sorvolare il Paese.

La chiusura, annunciata nella serata di mercoledì 14 gennaio senza alcuna spiegazione ufficiale da parte del governo iraniano, era avvenuta in un contesto di altissime tensioni con gli Stati Uniti, legate alla repressione delle proteste antigovernative scoppiate a fine dicembre 2025 e intensificatesi nelle ultime settimane, con centinaia o migliaia di vittime secondo le stime di organizzazioni per i diritti umani.

In parallelo, il presidente statunitense Donald Trump ha adottato un tono apparentemente più morbido nella serata di ieri, dichiarando di essere stato informato da “fonti importanti dall’altra parte” che “le uccisioni dei manifestanti in Iran stanno cessando” e che “non ci sono piani per esecuzioni di massa o su larga scala”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).