Calcio Serie B – Mantova, squadra al lavoro per Padova. Preso il terzino Balcot

MANTOVA Il Mantova è al lavoro per la trasferta di sabato a Padova (ore 15). Ieri era in programma una doppia seduta, ma mister Modesto, premiando l’intensità mostrata dalla squadra, ha deciso di annullare l’allenamento pomeridiano allungando quello mattutino. Per il match saranno sicuramente assenti: Artioli, alle prese con l’appendicite; Caprini, che lamenta un fastidio muscolare; i lungodegenti Mantovani e Bonfanti. Gli ultimi due si sono recati nei giorni scorsi in una clinica specializzata di Siviglia per dei controlli. Preoccupa Bonfanti, che si era infortunato all’anca e che potrebbe prolungare l’assenza di un paio di mesi. Da valutare Maggioni, alle prese con l’influenza. Disponibili tutti i nuovi acquisti: i portieri Bardi e Vukovic, il centrocampista Zuccon e l’attaccante Buso. Scontata la maglia da titolare per Bardi, a Padova potrebbe esserci l’esordio di Buso, fin dal primo minuto. Non è da escludere nemmeno l’impiego di Zuccon, che contro il Palermo è stato inserito nell’ultima mezz’ora.

A proposito di volti nuovi, un altro se ne aggiungerà oggi. Si tratta del terzino destro francese Bianay Balcot, classe 2005. Il ds biancorosso Rinaudo ha raggiunto l’accordo con il Torino per il prestito secco. Cresciuto nei settori giovanili di Monza e Torino, ha esordito in una prima squadra nella scorsa stagione, alla Triestina. Nell’annata in corso ha militato nella Ternana (Serie C, girone B) totalizzando 15 presenze. Il Mantova, inoltre, è in trattativa con l’Atalanta per l’attaccante Siren Diao (’05), che nella prima parte di stagione ha militato in prestito al Cesena. Non vestirà la maglia dell’Acm l’esperto difensore del Bari Francesco Vicari, che si è accasato alla Reggiana. Sul fronte delle uscite, Artioli è sempre più vicino all’Union Brescia, così come Fiori al Frosinone. Ma ancora non è tempo di annunci.

Tornando al campo, il Mantova oggi si allenerà al mattino. Domani pomeriggio la rifinitura.