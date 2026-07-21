Legittima difesa, Salvini “La norma va aggiornata, ne parleremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ne parleremo. Ci stiamo lavorando da mesi, non da ore, evidentemente. Il tema della legittima difesa e della nuova norma di cui sono orgoglioso che ha evitato processi carcere e sofferenza a tanti cittadini che si sono difesi, però va aggiornato al 2026 tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito, di chi viene minacciato a mano armata e quindi in quei momenti evidentemente non si può chiedere o pretendere totale assoluta lucidità”. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia per il 161º Anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, rispondendo a una domanda su una possibile nuova proposta della Lega sulla legittima difesa.

“Quindi una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a casa sua, nel suo negozio, nella sua azienda, a mano armata, dal punto di vista della norma andrebbe fatta. Venendo all’oggi, ovviamente non può riguardare il caso di Mario Roggero che purtroppo è in carcere – prosegue -. La pena è stata comminata in via definitiva, però si può scontare non solo in carcere, ma anche con riti alternativi. Penso ai domiciliari, penso ai lavori socialmente utili, penso ai servizi a favore della comunità e quindi conto che Mario rimanga il meno possibile in un carcere italiano”.

– Foto IPA Agency –

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