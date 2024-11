Calcio Serie B – Chi meno spende più vince: il Mantova insegna. Spettatori/capienza: Martelli ai vertici

MANTOVA Che il Mantova si stia comportando più che egregiamente in Serie B, lo dicono in primis i risultati e la classifica. Ma altre due graduatorie son lì a ribadire il concetto. Le ha elaborate il sito pianetaserieb.it, la prima delle quali in base ai dati di un altro sito specializzato: transfermarkt. Essa riguarda il rapporto tra i risultati raccolti finora e il valore economico dell’organico. In questo ambito il Mantova ha compiuto un balzo prodigioso: era 20esimo e ultimo, con un valore di mercato stimato sui 9,33 milioni, mentre la classifica del campo lo piazza al decimo posto. Dunque dieci posizioni guadagnate. Ancora meglio sta facendo la Juve Stabia: 19esima nella classifica delle squadre più ricche, addirittura sesta in quella del campo. Le squadre più spendaccione sono nell’ordine: Sassuolo, Palermo, Pisa, Cremonese e Sampdoria. Solo Sassuolo e Pisa stanno tenendo fede alle attese; più deludente il cammino delle altre, anche se il peggio lo dà il Frosinone settimo nell’elenco delle squadre più ricche eppure ultimo in classifica.

L’altra graduatoria analizzata riguarda gli stadi e mette in relazione capienza e media spettatori. Qui Mantova si piazza al terzo posto grazie agli 8.892 spettatori presenti in media al Martelli su una capienza di 11.219 (79% di riempimento). Davanti all’Acm ci sono Carrarese e Pisa: gli apuani sfruttano la bassa capienza dello stadio Dei Marmi (4.200, media spettatori 3.654, percentuale di riempimento dell’87%); i nerazzurri quasi riempiono l’Arena Garibaldi (8.413 spettatori su una capienza di 9.807, uguale 85%).