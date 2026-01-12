Meloni “L’Italia sostiene desiderio dei venezuelani di pace e democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Continueremo a lavorare senza sosta affinchè

la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di

Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. E allo stesso

modo l’Italia non si stancherà mai di sostenere il legittimo

desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia”.

Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla

liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. In precdenza la premier aveva accolto “con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-