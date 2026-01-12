Strappa il portafogli ad un anziano: arrestato 53enne

Serata movimentata in un bar nel centro di Poggio Rusco. In una serata gelida, qualche avventore del locale pubblico ha pensato di scaldarsi bevendo qualche bicchiere di troppo. Dopo essersi alcolicamente riscaldato, un soggetto si è diretto verso una persona anziana che, unitamente ad altri soggetti, stava guardando una partita di calcio proiettata su un maxi schermo.

Il soggetto si rivolgeva all’anziano chiedendo la restituzione del suo portafogli. Basito da tale richiesta, il pensionato estraeva dal suo giubbino il suo portafogli, mostrandolo al richiedente e dicendogli che possedeva solamente il suo portamonete.

Con una mossa fulminea il soggetto strappava di mano all’anziano il portafogli.

La scena non è passata inosservata ai clienti del bar che, alquanto basiti per tale comportamento, hanno immediatamente chiamato il 112, segnalando l’accaduto.

Dopo poco giungeva sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgo Mantovano che, a seguito di perquisizione personale operata a carico del sospettato, rinveniva il portagli sparito.

È scattato così l’arresto in flagranza di reato per un 53nne residente in quel centro, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi burrascosi con la giustizia italiana.

Mentre il portafogli contenente documenti e circa 300 euro veniva restituito al legittimo proprietario, un 84nne del luogo, l’arrestato veniva condotto in caserma per gli adempimenti di rito.

L’arrestato veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della fissazione dell’udienza di convalida.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.