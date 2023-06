Ucraina, La Russa “Non possiamo far pagare pace a chi è stato aggredito”

ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo far pagare la pace a chi è stato aggredito”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “L’aria che tira” su La7, a proposito dell’Ucraina. La guerra non finirà mai? “Speriamo di no, ma tutte le guerre non durano mai una settimana. Certo che bisogna lavorare per la pace, bisogna fare di tutto: mi auguro che finisca presto ma con la piena reintegrazione territoriale della parte dell’Ucraina che è stata aggredita e occupata. Vorrei che Putin capisse che non poteva aggredire un popolo innocente”.

