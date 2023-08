Un’altra notte di sbarchi di migranti a Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Notte di arrivi a Lampedusa, tra recuperi in mare e sbarchi autonomi. Sono state 12 le operazioni di assistenza ai migranti, per un totale di 491 persone, molte le donne e i bambini. Sono tutti subsahariani, (Gambia, Camerun, Burkina Faso, Nigeria, Senegal). Sono partiti da Sfax in Tunisia, e raccontano di essere in mare da almeno 24 ore. Nelle scorse ore 3 gli sbarchi autonomi, uno al porto commerciale, uno adiacente al lungomare Rizzo, e l’altro nelle vicinanze di Cala Galera. Non si registrano particolari criticità sul loro stato di salute. All’hotspot di Lampedusa sono presenti 1.464 persone, in mattinata circa 150 persone saranno trasferite con la nave di linea Galaxy a Porto Empedocle. Altre operazioni di salvataggio e recupero sono in corso.

