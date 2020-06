Basket serie A2 m – Stings, confermato il play Maspero

MANTOVA Era entrato nel mirino di diverse squadre, ma Lorenzo Maspero rimane in biancorosso per la stagione 2020/21. Il play classe ‘98 guiderà la regia degli Stings per la terza stagione consecutiva e nell’ultimo campionato ha prodotto 4.4 punti, 1.8 rimbalzi e 2.1 assist di media a partita.

Le parole del play: «Ho scelto Mantova perchè è una società solida, perfetta per la mia crescita e reputo questa piazza la più giusta per me, nonostante avessi avuto altre offerte importanti. Ho avuto ottime referenze sul nuovo coach e ho già parlato con lui; è carico, motivato e crede in me. Ci vediamo presto a Mantova, siamo fermi già da troppo tempo!». Maspero, dopo due anni con gli Stings, era in scadenza e tra le società ad aver manifestato interesse per lui vi erano Tortona e Urania Milano. Sono tre quindi i giocatori confermati che saranno a disposizione del nuovo allenatore Emanuele Di Paolantonio: capitan Mario Ghersetti, Matteo Ferrara e appunto Maspero. I due nuovi nomi in casa Mantova sono invece il play-guardia Davide Bonacini e la guardia-ala Riccardo Cortese. L’ala piccola Tommaso Raspino potrebbe partire: piace molto a Udine (sarebbe un ritorno in bianconero), ma è forte la concorrenza di Treviso, con cui potrebbe giocare nella massima serie, e Trapani. Udine pare interessata inoltre al giovane Alvise Sarto, che era entrato però anche nel mirino di Treviglio. Classe 2000, la guardia-ala piccola è in prestito a Mantova dalla De’ Longhi Treviso. Intanto è ufficiale la rinuncia al ripescaggio in Serie A del Verona. Dopo attente valutazioni, Scaligera Basket ha detto no alla proposta di partecipazione al prossimo campionato nella massima serie e proseguirà in A2.