Vinitaly.Usa si presenta a bordo della nave Vespucci nella tappa di Quebec City

QUEBEC CITY (CANADA) (ITALPRESS) – Dopo la tappa di New York, Vinitaly, la fiera internazionale leader a livello mondiale dedicata al vino italiano e Nave Amerigo Vespucci si incontrano nella capitale del Quèbec nella prima tappa canadese del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026, un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare prodotta da Difesa Servizi S.p.A. (la società in house del Ministero della Difesa che valorizza in chiave duale gli asset del Dicastero) sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Organizzata dall’Agenzia ICE in collaborazione con Veronafiere e Vinitaly, il 25 luglio a bordo della Nave Scuola della Marina Militare, ormeggiata a Quèbec City in occasione del Rendez-vous naval de Quèbec, si è svolta la presentazione della nuova edizione di Vinitaly.USA (26/27 ottobre a New York), la più importante manifestazione del vino italiano in Nordamerica, destinata ai principali professionisti del settore vinicolo canadese, gli acquirenti delle agenzie provinciali (Monopoli) per la distribuzione delle bevande alcoliche, importatori, agenti di vino, sommelier, media e stakeholder del settore.

La nuova iniziativa di Veronafiere conferma la crescente importanza strategica del Canada tra le principali destinazioni di esportazione del vino italiano, in particolare nei segmenti premium e super-premium. Nei primi 5 mesi del 2026, le importazioni di vino italiano hanno raggiunto i 278 milioni di dollari canadesi (+9,3% sul 2025, quota al 27%) con 50 milioni di dollari canadesi in più del mese precedente.

“Le due importanti tappe della Nave Scuola Amerigo Vespucci in Canada riflettono lo straordinario rafforzamento strategico in corso nelle relazioni tra Italia e Canada, anche in ambito economico e commerciale”, ha dichiarato Alessandro Cattaneo, Ambasciatore d’Italia in Canada. “La costante crescita dei vini italiani in Canada potrà trovare nuovo impulso dalla presenza di Vinitaly a bordo della Vespucci, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e dei valori di innovazione, qualità e stile che contraddistinguono il Made in Italy”.

Vinitaly.USA 2025 ha attirato una partecipazione canadese record di importatori, rappresentanti delle agenzie di vendita di alcolici, agenti e rivenditori ed in precedenza lo stesso era avvenuto a Verona. Non da ultimo al primo corso professionale in Canada di Vinitaly International Academy nel mese di giugno, si sono diplomati 31 Ambassador del Vino italiano, numero record per questa prestigiosa Academy.

“In un momento che richiede particolare attenzione per il comparto vitivinicolo italiano è fondamentale rafforzare in modo strutturale le attività di promozione internazionale a sostegno delle imprese. In questo contesto, la tappa canadese del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare, insieme a Vinitaly, una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy in un mercato strategico come quello canadese e, più in generale, nordamericano. Grazie alla rete internazionale di ICE e alla consolidata collaborazione con tutti gli attori del comparto, a partire da Vinitaly, portiamo nel mondo la cultura del vino italiano attraverso business matching e masterclass con attività di racconto, formazione e promozione che ingaggiano l’intera filiera del settore coinvolgendo importatori, ristoratori e chef che diventano i più convinti ambasciatori del nostro vino e dell’intera gamma della nostra produzione agroalimentare” – ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente ICE.

Per Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere e Vinitaly: «Il Canada è un mercato strategico nel percorso di internazionalizzazione del vino italiano, per questo il nostro impegno in Nord America ha ormai carattere continuativo. La presenza a Vinitaly 2026 di oltre 300 operatori canadesi e il record numerico della delegazione di top buyer dal Canada con 50 presenze, conferma la validità di questa strategia di presidio, promozione e crescita con cui vogliamo espandere le opportunità commerciali per le imprese italiane. Lo scorso giugno, insieme a ICE Agenzia, abbiamo realizzato le preview di Vinitaly.USA a Toronto, Ottawa e Montrèal, affiancando agli incontri con buyer e monopoli provinciali anche la formazione della Vinitaly International Academy. Oggi proseguiamo questo lavoro tornado a bordo dell’Amerigo Vespucci, dopo la recente tappa di New York: una collaborazione che unisce due ambasciatori del Made in Italy e rafforza la capacità del Sistema-Paese di presentarsi all’estero in modo coordinato. In questo evento a Quèbec City, inoltre, debutta la collaborazione con ENIT che ci permetterà di ampliare a Vinitaly.USA il racconto del vino Italiano, attraverso i territori e le destinazioni dell’enoturismo».

In continuità con questo percorso, Vinitaly.USA 2026, che si terrà a New York il 26 e 27 ottobre, accoglierà una delegazione canadese ancora più numerosa della passata edizione. Fin dal suo lancio, Vinitaly.USA è diventato un punto di accesso strategico che mette in contatto i produttori italiani con i principali acquirenti, importatori, distributori e decisori del settore nordamericano. A complemento della fiera di punta Vinitaly a Verona, l’edizione di New York amplia la portata internazionale di Vinitaly, creando opportunità commerciali durante tutto l’anno e rafforzando la leadership dell’Italia nel mercato vinicolo nordamericano.

«Il Quèbec, insieme all’Ontario, rappresenta circa l’80% del mercato canadese del vino ed è la provincia in cui registriamo le migliori performance nel segmento dei vini premium – ha dichiarato Carlo Angelo Bocchi, Direttore dell’Ufficio ICE in Canada -. Lo straordinario apprezzamento dei consumatori canadesi per la qualità, la varietà e il patrimonio enologico italiano continua a rafforzare la nostra presenza sul mercato. La crescita dei vini italiani anche in British Columbia e Alberta conferma una domanda sempre più orientata verso autenticità, eccellenza e valore. La presenza congiunta di Vinitaly e della Nave Amerigo Vespucci rappresenta la naturale evoluzione del nostro impegno nel creare nuove opportunità commerciali, consolidando al tempo stesso il legame tra i professionisti canadesi e il settore vitivinicolo italiano. Individuare nuove opportunità di business per le nostre imprese è la missione di ICE, un obiettivo che perseguiamo con continuità in tutte le nove province canadesi».

– foto GP Communications North America Inc. –

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