Violenza sulle donne, Ciriani “Procedura d’urgenza per il ddl”

ROMA (ITALPRESS) – “Auspico” la convergenza delle opposizioni “a partire da domani, in conferenza di capigruppo, quando chiederemo l’accelerazione dell’approvazione del disegno di legge sulla violenza sulle donne. Ho già scritto al presidente della Camera per chiedere l’urgenza sul provvedimento. E’ possibile approvare questo testo così importante entro la fine dell’anno ma serve il concorso di tutti”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al Tg1.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).