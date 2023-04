Studenti del Pitentino a lezione di primo soccorso con la Croce Verde

MANTOVA E’ tornata in campo la Croce Verde Academy ieri mattina all’istituto tecnico economico statale “Pitentino”, dove il ramo del settore formazione della Croce Verde di Mantova, nell’ambito del progetto scuola della associazione, ha tenuto una lezione informativa sul primo soccorso per 200 studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Pitentino.

Ad una breve parte teorica, ha fatto seguito per tutti gli studenti una parte pratica su manichino così da poter mettere in pratica il massaggio cardiaco, l’applicazione del defibrillatore seguendo i protocolli più avanzati per poi finire con l’esercitare la manovra di Hemlich per la disostruzione delle vie aeree. I circa duecento studenti sono stati divisi in 4 gruppi e in due diverse location dove hanno partecipato ad una lezione frontale di circa mezz’ora successivamente alla quale hanno svolto stazioni pratiche, seguite ognuna da un volontario della Croce Verde, per mettere in pratica le competenze appena acquisite. “Per noi una grande soddisfazione vedere la loro grande attenzione e curiosità per quanto veniva spiegato. Si ringrazia per l’ospitalità l’Istituto e nello specifico il preside prof. Aldo Delpari, la prof.ssa Maria Malavasi e a tutti coloro che lo hanno reso possibile” hanno detto i responsabili di Croce Verde.