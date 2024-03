Padel che passione: a Gazoldo il centro dedicato

In via Premana l’impianto gestito dall’associazione “Time do Padel”: dai tornei ai corsi

GAZOLDO – Quella per il padel è una passione che ormai da tempo ha preso abbondantemente piede in Italia, con migliaia di persone che da qualche anno hanno deciso di dedicarsi a tale pratica sportiva.

Come riporta Wikipedia, il padel è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione delle due porte laterali d’ingresso. Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina uguale a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. Non è da confondersi con il pop tennis, di cui è una variante. Dal 1991 è gestito a livello mondiale dalla Federazione Internazionale Padel. In Italia è gestito dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

E proprio per giocare a padel, a Gazoldo degli Ippoliti da qualche tempo è nato un impianto sportivo dedicato. Si tratta del centro gestito dall’associazione “Time to padel”. La sede del centro sportivo si trova in via Premana, ed è stata allestita all’interno di due capannoni che da un po’ di tempo erano inutilizzati. Capannoni che, come si conviene, sono stati debitamente adattati e interessati da interventi con i quali alle due strutture è stata data nuova vita. Ora ci sono tre campi da padel, spogliatoi, bar e spazio ristoro, area per il relax.

Per poter accedere alla struttura, spiegano i responsabili dell’associazione, è necessario essere tesserati. Dal momento che il sodalizio “Time to padel” è consociato con l’associazione “Sport City” di Mantova, che ha sede in via Palmiro Azzi, la tessera di uno dei due gruppi consente di accedere sia alla struttura sportiva nel capoluogo che in quella in via Premana a Gazoldo gestita da “Time to padel”. Proprio qui, a Gazoldo, vengono organizzati corsi sia per gli adulti che per i bambini, oltre che tornei con squadre mantovane e non. Davvero un grande divertimento e tanto sport, in un centro dedicato proprio alla pratica del padel. Per contattare l’associazione “Time to padel” è possibile chiamare il 375-7844399 o fare riferimento alla pagina Instagram “timetopadel.gazoldo”.