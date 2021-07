Rifiuti abbandonati in via Astolfi: il Comune di Bagnolo opta per una linea più dura

BAGNOLO SAN VITO – L’amministrazione comunale di Bagnolo San Vito ha deciso di dare una decisa stretta per risolvere l’annosa questione dei rifiuti – soprattutto plastica e ingombranti – abbandonati in via Astolfi, una delle vie più popolate della frazione di San Biagio. Accanto ai rifiuti abbandonati vi sarebbe anche il mancato ritiro dei bidoncini da parte degli utenti e per questo motivo il Comune, in accordo con Tea, ha deciso di sistemare lungo la via i bidoni più grandi per carta, vetro e lattine e organico. Risultati? Presto ovviamente per dirlo anche se il vicesindaco Irene Bocchi ci ha confermato che, qualora non si vedessero miglioramenti non si esclude nemmeno l’ipotesi di ricorrere ai chip per i singoli bidoncini. In ogni caso resta l’avvertenza che, qualora gli episodi dovessero ripetersi, i trasgressori che saranno individuati saranno multati con il massimo della sanzione prevista per abbandono di rifiuti.